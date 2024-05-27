Отец трехкратного чемпиона мира Йос Ферстаппен недоволен результатами гонки в Монако и требует ответной реакции от Red Bull Racing…

Йос Ферстаппен: «Доминирование Red Bull осталось позади. Думаю, им стоит вернуться к гонкам и совместной работе, а не думать о посторонних вещах. Будут этапы, в которых Red Bull вновь окажется в хорошей форме, но мне хочется узнать, как они решат эту проблему.

В Red Bull должны понять, что происходит. Очевидно, что Ferrari и McLaren сокращают отставание. Максу пока удавалось это компенсировать, но Серхио Перес отстаёт всё больше и больше».

Источник