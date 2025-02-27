Энди Кауэлл: Процесс сбора информации продолжается

В четверг команда Aston Martin продолжила работу на трассе в Бахрейне – Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл проехали на двоих 102 круга. Испанский гонщик пилотировал AMR25 в утренней сессии, а во второй половине дня его сменил напарник.

Команда рассчитывала проехать больше кругов, но помешал дождь, и Алонсо успел преодолеть только 45 кругов, хотя и это больше 240 км. По итогам первой сессии он был 11-м, а Стролл завершил день на 6-й строчке протокола.

Энди Кауэлл, исполнительный директор и руководитель команды: «Сегодня всем пришлось непросто, но погода такая, какая есть. Дул порывистый ветер, стало немного холоднее, чем было вчера, а утром лил дождь, так что всем пришлось надеть куртки. Но и в этих условиях мы продолжаем работать на трассе, стараясь максимально эффективно распорядиться временем.

Процесс сбора информации продолжается, мы опробовали различные подходы к настройкам ходовой части, работали с разными компонентами аэродинамического обвеса, а наши специалисты на базе команды в Сильверстоуне помогают нам анализировать полученные данные и принимать правильные решения, чтобы продолжить движение вперёд».

В заключительный день тестов Стролл будет пилотировать машину с утра, а во второй половине место в кокпите AMR25 займёт Алонсо.

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