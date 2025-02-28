АПЛ. Вест Хэм – Лестер 2:0. Поттера нужно поддержать, а ван Нистелроя — увольнять

Грэм Поттер начинает налаживать игру "Вест Хэма" после своего прихода посреди сезона. Не сразу все удавалось бывшему наставнику "Челси", да и сейчас не все удается, однако улучшения в игре заметны, а самое главное, теперь эти улучшения заметны и в результатах. Полностью противоположная ситуация сейчас у "Лестера", в котором Руд ван Нистелрой, кажется, не совсем понимает, как заставить свою команду бороться за результаты и выживать в лиге. Вот такие команды сегодня встретились между собой, поэтому результат был ожидаемым.

Конечно, это была игра, которая для "Лестера" рассматривалась как возможность зацепиться за очки, однако команда сейчас в настолько удручающем состоянии, что о борьбе за какие-то очки говорить не приходится. Здесь явно нужен кризисный менеджер, который умеет приходить и ставить игру прямо сразу. Если "лисы" вообще планируют оставаться в АПЛ на следующий сезон, то стоит подумать над сменой тренера, уже второй в этом сезоне.

В первом тайме в Лондоне мы не увидели, за счет чего вообще Варди и компания собираются добывать результат. Каким образом они планируют создавать проблемы "молотобойцам". Они просто не понимали как распоряжаться мячом, а в обороне неизменно давали шансы своему сопернику. При таких условиях "Вест Хэму" не то, чтобы нужно было как-то активно атаковать и придумывать велосипед впереди. Соперник позволяет все делать, просто нужно не опозориться.

Хозяева не опозорились, особенно это касается Джеймса Уорд-Прауза, который переживает ренессанс после прихода Грэма Поттера, при Лопетеги он был игроком глубокого запаса. Да и Скарлз наконец почувствовал, что такое быть основным игроком команды Премьер-лиги. Моментов у ворот Хермансена много не было, а у ворот Ареола они вообще отсутствуют. Первый гол прилетел в середине первого тайма, когда Уорд-Прауз увидел забегание Кудуса в штрафную и из глубины забросил туда, удар от ганца Хермансен потянул, а вот с добиванием от Соучека уже не справился. 1:0.

Под конец первого тайма залетел и второй гол, когда после суматохи и штрафной площадке после углового удачно сориентировался Джаррод Боуэн. Ударом с очень острого угла и не без помощи рикошета от Вестергора круглый залетел в ворота. 2:0. Есть ли какие-то шансы у беззубых "лис" отыграться? Честно говоря, уже после первого тайма было понятно, что нет.

Во второй половине встречи хоть какие-то намеки на атаки от "лис" мы все же увидели, хоть и без реально острых моментов. Но это было скорее из-за того, что соперник позволял, сопернику уже не нужно было ничего от матча, поэтому хозяева просто ждали финального свистка, особо не напрягаясь. Свистка дождались, победили очень спокойно. "Вест Хэм" выходит на 15-ю строчку, опережая „Эвертон“ на 1 балл, а „Лестер“ остается в зоне вылета, у них поровну очков с 18-м "Ипсвичем".

АПЛ, 27-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Вест Хэм" — "Лестер" 2:0

Голы: Соучек (21), Вестергор (43, автогол)

"Вест Хэм": Ареола – Ван-Биссака, Тодибо (Мавропанос, 66), Килман, Крессуэлл, Скарлз (Эмерсон, 66) – Соучек (Ирвинг, 90), Уорд-Прауз, Альварес (Солер, 66) – Боуэн, Кудус (Фергюсон, 73)

"Лестер": Хермансен – Джастин, Фас, Вестергор (Дака, 87), Кристиансен (Томас, 87) – Ндиди, Сумаре (Уинкс, 61) – Буонанотте, Эль-Каннус, Де Кордова-Рид (Мавидиди, 62) – Варди

Предупреждения: нет

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