Бенгалуру. Ваншельбойм не смог пройти в полуфинал “челленджера” в парном разряде

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм потерпел поражение в четвертьфинале “челленджера” в Индии в парном разряде



Бенгалуру, Индия • 24 февраля – 2 марта • хард • $200,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Эрик Ваншельбойм и чех Гинек Бартон за 56 минут уступили местным теннисистам Сакету Минени/Рамкумару Раманатану – 3:6, 3:6.

За поединок украинско-чешский дуэт допустил три двойные ошибки, подал один эйс, не смог заработать ни одного брейк-пойнта и проиграл три гейма на своей подаче.

Напомним, что в одиночном разряде на этом турнире Эрик Ваншельбойм не смог преодолеть первый раунд квалификации.

btu.org.ua