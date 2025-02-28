Уоррен рассказал, кто может украсть у Усика реванш с Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался о будущем чемпиона мира в легком весе Даниэля Дюбуа.

«Нам надо обдумать следующий шаг. Соперником для Дюбуа будет Александр Усик – это будет бой за титул абсолютного чемпиона мира, или реванш против Энтони Джошуа.

Мы решим все в течение следующей недели. Окончательное решение примет сам Дюбуа», – сказал Уоррен.

В сентябре 2024 года Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде.

Ранее Усик назвал своего следующего соперника после нокаута Паркера против Баколе.

sport.ua