Ландо Норрис: Я оценил поведение разных составов резины

В четверг на тестах в Бахрейне Оскар Пиастри и Ландо Норрис не стремились показать рекордные времена на круга. В McLaren работали по своей программе, сосредоточившись на оценке разных составов шин и машины в условиях гонки.

Оскар Пиастри (13-й): «Непростой день из-за погоды. Низкая температура и дождь привели к тому, что мне было сложнее выжать максимум из своей тестовой сессии, но мы всё равно многое сделали и добились неплохих результатов. Я жду возвращения за руль завтра днём и надеюсь, что смогу выжать большее из машины перед отправкой в Австралию. В целом, продуктивный день».

Ландо Норрис (14-й): «Ещё один продуктивный день на трассе, во время которого мы многому научились. Мне удалось проехать приличное количество кругов на длинной серии, и я оценил поведение разных составов резины. Мы многое выяснили, а проехать дистанцию гонки было действительно полезно.

У меня хорошие ощущения, и впереди ещё один день, чтобы убедиться в том, что команда закончит неделю на высоком уровне».

Андреа Стелла, руководитель команды: «Ещё один продуктивный день тестов, несмотря на переменчивую погоду. Короткие заряды дождя усложнили работу с утра – из-за этого Оскар потерял время, но команда хорошо поработала, адаптировав соответствующим образом программу.

Днём мы сосредоточились на длинной серии кругов и соединили полученные данные со вчерашними, что позволило больше узнать об особенностях MCL39».

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