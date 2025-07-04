Шарль Леклер: Мы спокойны за гоночный темп

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон показали второе и третье время во второй тренировке Гран При Великобритании. Оба гонщика Ferrari заявили, что довольны скоростью машины в Сильверстоуне, хотя на быстром круге есть потенциал прибавить.

Шарль Леклер (2-й): «Сегодня всё прошло достаточно гладко. Ощущения за рулём были хорошие, но нам ещё нужно поработать с машиной.

В квалификационном режиме мы ещё немного отстаём, но спокойны за гоночный темп. Мне действительно понравилось пилотировать на этой трассе, и я с нетерпением жду завтрашний день».

Льюис Хэмилтон (3-й): «Захватывающий день. Просто невероятно впервые оказаться в Сильверстоуне за рулём Ferrari. Машина хорошо управлялась в обеих сессиях, хотя во второй я попал в трафик на быстром круге, так что определённо есть потенциал проехать быстрее. Как обычно было здорово вернуться на эту трассу.

В Сильверстоуне лучшая трасса в мире и совершенно точно моя любимая. Приятно видеть, что уже в пятницу на трибуны пришло столько зрителей. Атмосфера просто невероятная».

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