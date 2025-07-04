Известный боксер: «Усик – Дюбуа? Он набросится и будет разбивать весь бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фремптон

Бывший двукратный чемпион мира Карл Фремптон сделал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Усик – гений, возможно один из лучших в истории. Кто еще за 22 боя смог стать абсолютным чемпионом в крузервейте и хэвивейте? Дюбуа никогда не победит Александра по очкам, разве что отправит его в несколько нокдаунов. Единственный шанс для Дюбуа – постоянно давить на Усика, если он набросится и будет разбивать его весь бой, то будет шанс на победу», – сказал Фремптон.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua