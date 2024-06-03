Джозеф Паркер сообщил, в каком состоянии находится Фьюри после боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Новозеландский хевивейтер Джозеф Паркер высказался относительно будущего реванша между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

– Разговаривали ли вы с Фьюри, как он настроен на бой-реванш?

– Мы, как бойцы, всегда будем уверены в себе, несмотря ни на что. Он сейчас находится в хорошем настроении, хорошо проводит время с семьей и очень хорошо будет готовиться к бою в декабре. Я думаю, что Тайсон вернется и сделает свое дело.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua