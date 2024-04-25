Слухи: Антонелли заменит Сарджента уже в Имоле

Осведомлённый британский журналист Джо Савар пишет о возможных изменениях в составе Williams, которые могут произойти в ближайший месяц. По его информации, в Williams прямо сейчас ищут замену для Логана Сарджента, который не оправдал возложенных на него надежд.

«В настоящее время в Mercedes оценивают, насколько хороша идея посадить Кими Антонелли за руль машины вместо Льюиса Хэмилтона в 2025 году, – пишет Джо Савар. – 17-летний итальянский гонщик недавно отработал два дня на тестах в Австрии за рулём Mercedes W12 2021 года, а в ближайшие недели для него запланированы тесты за рулём W13 2022 года.

Команда заинтересована в продвижении Антонелли, но опасается, что для него это может оказаться слишком большим шагом вперёд, и будет лучше, если он проведёт какое-то время в небольшой команде, а затем уже присоединится к Mercedes в 2026-м.

Антонелли может быть отдан в аренду Williams, которая прямо сейчас ищет гонщика. В Williams могли бы взять к себе Кими на следующие 18 месяцев, но проблема в том, что он ещё недостаточно взрослый, чтобы получить суперлицензию. Ему исполнится 18 лет только 25 августа. Но в Williams могут запросить FIA сделать исключение, сославшись на опыт Макса Ферстаппена, который начал выступать в Формуле 1 в 17 лет. Если у Антонелли есть все необходимые качества, то его стоит допустить к старту.

Для Формулы 1 будет большим плюсом, если в чемпионате появится новая восходящая звезда, особенно из Италии. И положительное решение FIA станет отличной историей, тогда как отказ вызовет очередную волну негатива в адрес федерации.

Если Антонелли получит суперлицензию, то он может выйти на старт в составе Williams уже 19 мая в Имоле. Идеальное место для дебюта в Формуле 1 для уроженца Болоньи.

Логан Сарджент выступит перед своими болельщиками в домашней гонке в Майами, после чего ему придётся уйти… Всё это может показаться жестоким, но в Формуле 1 выступают лучшие из лучших, элита, а у Сарджента было много шансов.

Я считаю, что в Williams честно поступили с ним. Команда действительно хотела, чтобы он добился успеха, поскольку успех американского гонщика стал бы отличной новостью для команды и спорта в целом. Проблема в том, что борьба за очки в этом сезоне ожесточённая».

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