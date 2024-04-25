<img title="Миколенко получил болезненную травму в матче с Ливерпулем" src="/wp-content/uploads/2024/04/b3d8dc6f6fd02b07970c04372007bae6.png" alt="Миколенко получил болезненную

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко травмировался в матче 34 тура чемпионата Англии против Ливерпуля.

В конце первого тайма, при счете 1:0 в пользу Эвертона, украинец вел верховую борьбу за мяч с Дарвином Нуньесом, после чего неудачно приземлился на левую ногу. Игру мгновенно остановили, ведь от боли Виталий бил кулаком по газону.

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В течение нескольких минут защитнику оказывали медицинскую помощь. Под аплодисменты болельщиков Миколенко смог разбегаться и вернуться на поле. Впрочем, после повреждения украинец заметно хромал.

После столь серьезной травмы Миколенко ожидаемо был заменен в перерыве. На второй тайм вместо него вышел Эшли Янг. Несмотря на отсутствие Виталия, «ириски» смогли не только сохранить ворота сухими, но и развить успех благодаря голу Доминика Калверта-Льюина. В итоге Эвертон одержал свою первую домашнюю победу над Ливерпулем с 17 октября 2010 года.

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