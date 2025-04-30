Бренд Hampton Water Джона Бон Джови – партнёр Haas F1

Команда Haas F1 Team объявила о партнерстве с компанией Hampton Water Wine в дни Гран При Майами 2025 года.

В рамках этого партнерства компания Hampton Water Wine, созданная известным музыкантом Джоном Бон Джови, его сыном Джесси и известным французским виноделом Жераром Бертраном, будет продвигать свой бренд Hampton Water Rosé, включая знаковый логотип, который украсит внутреннюю панель заднего крыла VF-25.

Гости и VIP-персоны смогут опробовать вино Hampton Water Rosé и получить эксклюзивные подарки.

Айо Комацу, руководитель команды: «Для американской команды большая честь сотрудничать с легендой американской музыки Джоном Бон Джови. Возможность отметить первую домашнюю гонку в этом году с Hampton Water Rosé – настоящий праздник для наших гостей. Мы гордимся тем, что у нас в паддоке по-настоящему семейная атмосфера, и я с нетерпением жду возможности поприветствовать Джона и Джесси на Гран При Майами».

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