Промоутер про Паркера: «Он в идеальной ситуации. Ждет Усика или Дюбуа»

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик и Дюбуа

Промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела Джозефа Паркера и Даниэля Дюбуа, не видит проблем в том, что WBO санкционировала бой за все титулы супертяжелого веса и заставила Паркера ждать.

«Для Паркера все сложилось идеально. Он является обязательным претендентом по линии WBO и выйдет на победителя боя Усика и Дюбуа. Он не выйдет на поединок сейчас, но он выйдет на поединок сразу за все титулы».

«Надеюсь, Дюбуа победит Усика и Паркер сразу получит этот шанс на абсолютное чемпионство. Так что он в отличной ситуации», – сказал Уоррен.

Бой Усик – Дюбуа за все титулы пройдет 19 июля.

ВИДЕО. Как все прошло? Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов

sport.ua