«Если есть деньги». Фьюри признался, готов ли провести реванш с Нганну

Британский чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО) рассказал, готов ли он провести реванш с экс-чемпионом UFC из Камеруна Франсисом Нганну (0–2, 0 KO):
«Как я уже сказал, всегда, если есть деньги, я буду драться с кем угодно.
Если люди все еще хотят увидеть это сражение и есть деньги, то я буду драться с кем угодно», – сказал Фьюри.
28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Нганну отправил Фьюри в нокдаун, но по итогу проиграл раздельным решением судей.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.