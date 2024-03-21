«Если есть деньги». Фьюри признался, готов ли провести реванш с Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО) рассказал, готов ли он провести реванш с экс-чемпионом UFC из Камеруна Франсисом Нганну (0–2, 0 KO):

«Как я уже сказал, всегда, если есть деньги, я буду драться с кем угодно.

Если люди все еще хотят увидеть это сражение и есть деньги, то я буду драться с кем угодно», – сказал Фьюри.

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Нганну отправил Фьюри в нокдаун, но по итогу проиграл раздельным решением судей.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua