Джейк Пол дал совет Тайсону Фьюри на бой-реванш против Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Известный ютубер и боксер Джейк Пол высказался относительно реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри:

«Это будет тяжелый бой. Я был уверен, что Усик победит в первом поединке. Это был очень близкий бой, последний раунд – это то, что решило все, я считаю.

Тайсон вернется сильнее, чем когда-либо, но и Усик тоже. Я верю, что это будет еще один близкий бой. Тайсону просто нужно отпустить руки. В последних раундах он просто остановился».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua