ОФИЦИАЛЬНО. Мейвезер проведет бой в августе. Известно, кто будет соперником

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер анонсировал свой очередной бой, поделившись его постером в инстаграме.

Выйти в ринг 47-летний уроженец Мичигана должен 24 августа в Мексике. Соперником американца будет Джон Готти III.

Это второй бой между бойцами. Ранее в ночь на 12 июня 2023 года состоялся выставочный бой между чемпионом мира в пяти дивизионах Мейвезером и Готти III. Хотя победа Мейвезера по итогам 8 двухминутных раундов была очевидной всем, однако официального вердикта не было.

sport.ua