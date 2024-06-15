Фабиан Руис стал лучшим игроком матча Испания — Хорватия. Известны оценки футболиста

Гол+ассист

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Полузащитник Испании Фабиан Руис получил награду лучшего игрока матча Испания — Хорватия (3:0). В этой игре он забил гол и отдал ассист.

Статистические порталы оценили выступление Руиса очень высокими баллами — 8,9 от WhoScored и 9,0 от Sofascore. В список футболистов, которые провели великолепную игру также входят голкипер Унай Симон, защитник Дани Карвахаль и вингер Ламин Ямаль — все эти представители Испании получили высокие оценки.

В этом поединке голы забивали Мората, Руис и Карвахаль (с передач Руиса, Педри и Ямаля соответственно). На 80-й минуте Симон отразил удар Петковича с пенальти.

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