«Отдам Александру Великому». Фьюри сделал обещание перед реваншем с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился эмоциями от попадания на обложку нового спортивного симулятора Undisputed:

«Это фантастично. Но я скажу вам, что я сделаю. Если я не выиграю этот реванш, я откажусь от этой обложки и отдам ее Усику. Вот что я сделаю. Я откажусь от этого права и отдам Александру Великому. Но если я выиграю, а я думаю, что выиграю, я сохраню ее. Но если я его не побью, я просто не заслуживаю. Неважно, кто из нас имеет большее имя, я готов отказаться от обложки».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua