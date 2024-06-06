ФОТО. Кроуфорд и возвращение Руиса. Все бои большого вечера бокса в США

Объявлен полный список поединков, которые пройдут в рамках большого вечера бокса в Лос-Анджелесе 3 августа. В ринг выйдут Теренс Кроуфорд, Джаред Андерсон и другие известные боксеры.
Кроуфорд будет пытаться завоевать титул в четвертой для себя весовой категории – первом среднем весе. Соперником будет Исраил Мадримов, который владеет поясом WBA.
После двухлетнего простоя возвращается супертяж Энди Руис. Боксер, который первым победил Энтони Джошуа, выйдет в ринг против Джаррелла Миллера.
Еще один супертяж, Джаред Андерсон, сразится с Мартином Баколе. Британец может стать первым серьезным соперником в карьере молодого американского нокаутера.
Главные бои вечера бокса в Лос-Анджелесе
Кроуфорд – Мадримов
Руис – Миллер
Баколе – Андерсон
Круз – Валенсуэла
Моррелл – Калайджич