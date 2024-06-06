ФОТО. Кроуфорд и возвращение Руиса. Все бои большого вечера бокса в США

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Объявлен полный список поединков, которые пройдут в рамках большого вечера бокса в Лос-Анджелесе 3 августа. В ринг выйдут Теренс Кроуфорд, Джаред Андерсон и другие известные боксеры.

Кроуфорд будет пытаться завоевать титул в четвертой для себя весовой категории – первом среднем весе. Соперником будет Исраил Мадримов, который владеет поясом WBA.

После двухлетнего простоя возвращается супертяж Энди Руис. Боксер, который первым победил Энтони Джошуа, выйдет в ринг против Джаррелла Миллера.

Еще один супертяж, Джаред Андерсон, сразится с Мартином Баколе. Британец может стать первым серьезным соперником в карьере молодого американского нокаутера.

Главные бои вечера бокса в Лос-Анджелесе

Кроуфорд – Мадримов

Руис – Миллер

Баколе – Андерсон

Круз – Валенсуэла

Моррелл – Калайджич

sport.ua