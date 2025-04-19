ОФИЦИАЛЬНО. Они договорились. Джейк Пол подерется с экс-чемпионом мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Джейк Пол

Известный боксер-шоумен Джейк Пол узнал имя своего следующего соперника.

Пол договорился о бое с бывшим чемпионом мира в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим – сыном легенды бокса Хулио Сезара Чавеса.

Бой состоится 28 июня в американском городе Анахайм.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

Хулио Сезар Чавес-младший в прошлом году победил бывшего бойца UFC Юраю Холла.

sport.ua