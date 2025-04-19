Майами и Мемфис пробились в плей-офф НБА благодаря победам над Атлантой и Далласом

Стали известны все участники плей-офф сезона-2024/25

В ночь на 19 апреля состоялись два финальных матча плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Атланта Хокс на домашней площадке в овертайме уступила Майами Хит (114:123). В четвертьфинале плей-офф Восточной конференции Майами теперь ждет серия с Кливленд Кавальерс, первый поединок которой состоится уже в ночь на 21 апреля.

Мемфис Гриззлис в финале плей-ин уверенно обыграл Даллас Маверикс (120:106), обеспечив себе отрыв в 15 очков уже по истечению первой четверти. В четвертьфинале плей-офф Западной конференции Мемфис встретится с Оклахомой-Сити Тандер. Первый поединок этой серии состоится завтра, 20 апреля.

НБА. Плей-ин. Финал

Атланта Хокс — Майами Хит — 114:123 ОТ (24:33, 29:29, 24:24, 29:20, 8:17)

Мемфис Гриззлис — Даллас Маверикс — 120:106 (39:24, 27:25, 30:29, 24:28)

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