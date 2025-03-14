Сборная Украины по баскетболу сыграет со Словакией и Швейцарией во втором раунде пре-квалификации ЧМ-2027

Матчи группы А пройдут в августе, две лучшие команды выйдут в основную квалификацию ЧМ

В швейцарском городе Мис состоялась жеребьевка второго раунда пре-квалификации к чемпионату мира-2027 по баскетболу. Сборная Украины попала в группу А, ей в соперники достались команды Словакии и Швейцарии.

Напомним, 12 сборных были разбиты на четыре корзины. Украина жеребилась из первой. В результате жеребьевки были собраны четыре группы, по три команды в каждой.

Баскетбол. Мужчины. Пре-квалификация чемпионата мира-2027. Второй раунд

Группа А: Украина, Словакия, Швейцария Группа В: Венгрия, Северная Македония, Румыния Группа С: Болгария, Нидерланды, Австрия Группа D: Хорватия, Дания, Норвегия

Отметим, что словацкая сборная, как и национальная команда Украины, заняла последнее место в своей группе квалификации на Евробаскет-2025 (с Латвией, Испанией и Бельгией). Швейцария же выиграла все матчи в своей квартете (у Ирландии, Косово и Азербайджана) на предыдущем этапе пре-квалификации ЧМ.

Матчи этой стадии будут сыграны со 2-го по 20-е августа. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в основную квалификацию ЧМ, первый этап которой начнется в ноябре 2025 года.

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Напомним, недавно сборная Украины завершила отбор на Евробаскет-2025. Он вышел провальным для команды, которую по ходу цикла принял Айнарс Багатскис, сменивший в должности главного тренера Виталия Степановского. Сине-желтые досрочно лишились шансов на выход в следующую стадию, проиграв пять матчей из пяти, но сумели хлопнуть дверью, обыграв на выезде Португалию в последнем туре.

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