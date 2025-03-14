Марта Костюк – о моде на корте: “Мне нравится быть разнообразной, и я не против играть в чём угодно, если это удобно и красиво”

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своем подходе к спортивной моде и стилю на корте, а также об идеальном наряде для тенниса



О своем стиле на корте

«Я бы определила свой личный стиль как спортивный и очень женственный. Я не думаю, что [мой стиль на корте] сильно отличается; он просто более спортивный, но я всё равно стараюсь сохранить его более женственным и отличаться от других».

Об отношениях с Wilson

«Они создали моё свадебное платье, поэтому я думаю, что это многое говорит о наших отношениях, и я думаю, что мы продолжаем делать их сильнее и лучше, и расширять их всё больше и больше. Это замечательная компания и замечательные люди, и я очень счастлива, что они являются частью моей жизни».

О платье «Марта» для Уимблдона

«У нас было довольно много звонков по Zoom с Джоэль [дизайнер], где я делилась некоторыми своими идеями и видением. Я просто доверяла Джоэль. Она очень хорошо разбирается в своем деле, так что я доверяла ей. У нее возникла идея сделать платье чем-то похожим на теннисное, и я просто поддержала эту идею, давая небольшие комментарии и детали о том, что я хотела бы включить или какая часть моего тела, как бы я хотела, была более открыта, а какая – более закрыта. Вот такие маленькие детали. Но общая идея платья принадлежала Джоэль, и я очень довольна тем, что получилось».



Ее подход к моде

«Я работаю со стилистами уже много лет, и это то, что важно для меня и чем я увлекаюсь. Речь идет не только о том, как я выгляжу на корте, но и о том, как я выгляжу за его пределами. Это улучшает моё настроение, то, как я себя презентую и как я себя вижу. Это важная часть меня, и для меня важно выглядеть хорошо, но в то же время комфортно. Это имеет большое влияние на моё выступление».

О самых стильных теннисистках

«Это сложный вопрос, поскольку у всех разные стили и спонсоры, но я бы, наверное, назвала Коко (Гауфф). У неё всегда красивые комплекты и красивые цвета. Мне нравится, как она выглядит. В этот список я бы также добавила себя».

Ее идеальный теннисный наряд

«Я бы сказала, что, прежде всего, форма должна быть удобной. Теннис – это очень атлетичный вид спорта, мне должно быть удобно во время ударов, замахов и движений. Поэтому одежда должна быть удобной. Я очень люблю платья, думаю, что это мой любимый фасон. Мне не важно, какого цвета платье, я просто надеюсь, что оно не совпадает с цветом задней части корта. Мы много работаем над этим, чтобы убедиться, что на каждом турнире такого совпадения не будет. Вообще, мне нравится быть разнообразной, и я не против играть в чём угодно, если это удобно и красиво».



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