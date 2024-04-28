Мадрид. Киченок и Като не смогли пробиться в четвертьфинал парной сетки

Украинско-японская пара завершила выступление на турнире WTA 1000 в Испании

Мадрид, Испания • 23 апреля — 4 мая • грунт • $8,770,480

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония) — Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова (-) 4:6, 1:6

Киченок и Като сыграли второй совместный турнир. В предыдущем сезоне теннисистки выступили на турнире WTA 500 в Токио, где смогли дойти до полуфинала.

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