Кривбасс уверенно обыграл Металлист 1925 в 26 туре УПЛ

Фото: УПЛ

Криворожский Кривбасс праздновал домашнюю победу над харьковским Металлистом 1925 года в игре 26 тура Украинской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 3:0.

Быстрый гол удалось забить Максиму Задераци, который вывел вперед хозяев. На 37 минуте с передачи Дениса Кузика Артур Микитишин удвоил счет. В конце первой половины встречи Иван Дибанго ассистировал Максиму Луневу, который увеличил счет до 3:0.

<img title="Кривбасс уверенно переиграл Металлист 1925 в 26 туре УПЛ" src="/wp-content/uploads/2024/04/cf46008a24871b4a38c9ec76d3e60f61.jpg" alt="Кривбасс уверенно переиграл

Вторая половина игра не была богата опасными моментами. Хозяева пытались удержать полученное преимущество, сохраняя силы на следующий тур. Гости не смогли забить хотя бы мяч престижа. Владлен Юрченко и Денис Гармаш не попали в ворота с хороших позиций.

<img title="Кривбасс уверенно переиграл Металлист 1925 в 26 туре УПЛ" src="/wp-content/uploads/2024/04/17a0e6327d3d1ad2e6f141b1f8419bcb.jpg" alt="Кривбасс уверенно переиграл

После сыгранного матча Кривбасс продолжает удерживать третье место в УПЛ, отставая от Динамо на три балла. Металлист 1925 года с 19 очками остался на последнем месте в турнирной таблице.

В 27 туре УПЛ, 4 мая, клуб из Харькова встретится с Ворсклой, а 6 мая Кривбасс приедет в гости в СК Днепр-1.

Чемпионат Украины — УПЛ 26 тур, 28 апреля

Кривбасс — Металлист 1925 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 — 5 Задерака, 2:0 — 37 Никитишин, 3:0 — 44 Лунев

Кривбасс: Маханьков, Бандейра (Понедельник 71), Сантини, Стецьков (Бескоровайный 70), Дибанго, Бизимана, Хомченовский, Кузык (Твердохлеб 78), Лунев (По 77), Микитишин , Задерака.

Металлист 1925 года: Мозиль, Жичиков (Безуглый 39), Имереков, Фарина, Капинус, Обиная (Вачиберадзе 72), Юсов, Гармаш, Юрченко, Фримпонг (Борячук 79), Сидоров (Бычек 79).

Предупреждение: Жичиков 27, Имереков 55, Капинус 87.

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Турнирная таблица

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Турнирная таблица

Напомним, в первом матче игрового дня Заря и Оболонь не обнаружили сильнее, луганчане впервые за 10 лет не сыграют в еврокубках. В другой встрече Колосс дома сыграл вничью с Александрией (0:0). После этой игры уволен наставник кузнецов Ярослав Вишняк.

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