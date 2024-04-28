Карлос Сайнс посетил испанский этап MotoGP

Карлос Сайнс вместе с отцом посетил испанский этап MotoGP, в этот уик-энд проходивший в Барселоне. Там они были гостями итальянской команды Gresini, использующей мотоциклы Ducati, за которую с 2024 года выступает Марк Маркес, шестикратный чемпион мира.

Как пишет Gazzetta dello Sport, у двух гонщиков сложились отличные отношения в тот период, когда у Маркеса были серьёзные проблемы из-за полученных травм, что сказывалось на его психологическом состоянии и, соответственно, на результатах.

В прошлом году Марк перебрался в Мадрид, в окрестностях которого живёт и Карлос, и тот оказал ему очень важную поддержку в период адаптации в испанской столице. А в зимнее межсезонье они даже вместе тренировались и вообще проводили немало времени в общей компании.

Надо полагать, всё это пошло на пользу обоим: Сайнс уже одержал победу в этом году, а Маркес сегодня на своём домашнем этапе занял второе место.

Кстати, на подиум в Барселоне поднимался Карлос Сайнс-старший, которому была доверена почётная миссия – он был среди тех, кто вручал награды представителям отличившихся команд.

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