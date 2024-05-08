Рим. Осака победила Бюрель и станет соперницей Костюк во втором круге

На турнире WTA 1000 в Италии продолжаются матчи первого круга

Рим, Италия • 7-18 мая • грунт • $5,509,771

Действующая чемпионка: Елена Рыбакина (Казахт)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Бернарда Пера (США, Q) — Кэролайн Доулхайд (США) 7:6(6), 6:3

Александра Саснович (-, Q) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 6:2, 7:6(6)

Бренда Фругвиртова (Чехия, Q) — Тэйлор Таунсенд (США) 3:6, 6:2, 6:0

Элина Аванесян (-) — Кристина Букша (Испания) 6:7(3), 6:0, 7:5

Татьяна Мария (Германия) — Линда Фругвиртова (Чехия, Q) 7:6(5), 3:6, 6:2

Наоми Осака (Япония, SR) — Клара Бюрель (Франция) 7:6(2), 6:1

Бернарда Пера в следующем раунде встретится с первой ракеткой мира Игой Швёнтек, которой проиграла в их двух предыдущих противостояниях, в том числе в прошлом году на турнире WTA 1000 в Мадриде.

Наоми Осака сыграет против украинки Марты Костюк во втором круге. В 2020 году японка обыграла Костюк в третьем круге US Open, где в итоге стала чемпионкой турнира.

Леся Цуренко (Украина) — Донна Векич (Хорватия) 6:2, 3:6, 7:6(5)

Магда Линетт (Польша) — Чжу Линь (Польша) 6:3, 6:2

Анна Блинкова (-) — Диан Парри (Франция) 6:2, 6:3

Магда Линетт сыграла против Чжу Линь на всех трёх покрытиях и одержала первую победу. В прошлом году теннисистки встречались на травяном турнире WTA 250 в Бирмингеме.

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