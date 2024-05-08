Тото Вольфф: Прогресс – вопрос многих недель

В Майами команда Mercedes привезла новое днище, но заметного прогресса не добилась, разве что пропала раскачка. Тото Вольфф считает, что в ближайших гонках прогресса ждать не стоит.

Тото Вольфф: «Сейчас мы гораздо лучше понимаем, с чем связаны наши проблемы и в чём необходимо прибавить. Все сотрудники на нашей базе, включая конструкторский отдел и производство, работают на полную мощность.

Мы знаем, что делаем, но о достигнутом эффекте можно будет судить после того, как пройдут все стадии, мы изготовим новинки, поставим на машину и сможем сравнить. Это вопрос многих недель».

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