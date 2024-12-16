Ник Кириос анонсировал выступление с Новаком Джоковичем в парном разряде на турнире в Брисбене

Финалисты Уимблдона-2022 австралиец Ник Кириос и серб Новак Джокович могут сыграть вместе в парном разряде на турнире ATP 250 в Брисбене, который состоится на первой игровой неделе 2025-го года.



На это намекнул сам австралиец, сделав публикацию в соцсетях с совместным фото с Джоковичем и подписью: “Парный разряд в Брисбене. Увидимся с вами там”.

Напомним, что Ник Кириос за последние два года провел только один официальный матч – в июне 2023 он уступил китайцу У Ибину в первом раунде травяного турнира в Штутгарте.

В 2022 Кириос вместе со своим соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.

btu.org.ua