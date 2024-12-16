Во время матча Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед умер один из болельщиков

Трагедия на трибунах

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Во время матча между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" умер болельщик "горожан".

Фанату стало плохо на трибунах стадиона. Врачи пытались спасти жизнь болельщика, но им не удалось.

"Мысли всех членов клуба – с его семьей и друзьями в это невероятно тяжелое время", – говорится в заявлении клуба.

Добавим, что поединок "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" завершился со счетом 1:2.

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