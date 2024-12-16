Connect with us
Футбол

Во время матча Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед умер один из болельщиков

Трагедия на трибунах

Во время матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед умер один из болельщиков

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Во время матча между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" умер болельщик "горожан".

    Фанату стало плохо на трибунах стадиона. Врачи пытались спасти жизнь болельщика, но им не удалось.

    "Мысли всех членов клуба – с его семьей и друзьями в это невероятно тяжелое время", – говорится в заявлении клуба.

    Добавим, что поединок "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" завершился со счетом 1:2.

    Читайте такжеШахтер проиграл Полесью, Манчестер Юнайтед справился с Сити, сенсационное поражение Барсы. Главные новости за 15 декабря
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis