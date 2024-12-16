Култхард: Надеюсь, команда и Перес договорятся

Дэвид Култхард много лет работает на Red Bull и часто озвучивает мысли и предложения, которые руководство команды не может высказать открыто. В недавнем выпуске подкаста «Формула успеха» Дэвид Култхард сказал, что может потерять уважение к Серхио Пересу и его менеджеру Джулиану Якоби.

Дэвид Култхард: «Серхио – хороший парень, но больно наблюдать за тем, как упорно он сопротивляется фактам. Могу только предположить, что такова позиция его менеджера.

Мы давно знаем Джулиана Якоби, это умный, хороший менеджер, но прежде всего он сосредоточен на том, чтобы его клиент получил хорошие деньги.

Судя по всему, сейчас речь идёт о попытках договориться о максимально возможной выплате, чтобы Серхио согласился уйти по собственному желанию, а не просто услышал: «Хорошо, мы заплатим вам столько, сколько обязаны по контракту на следующий год, но не дадим гоночную машину». Если такое произойдёт, будет очень обидно.

Я всё же надеюсь, что они договорятся, иначе я потеряю уважение к Джулиану и Серхио. Если есть контракт, то его соблюдение – вопрос переговоров. Надеюсь, они смогут сделать это по-взрослому, а не так: «Вы меня обидели, и я подаю на вас в суд».

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