Другович: Я намерен сосредоточиться на Формуле E

Фелипе Другович вскоре расстанется с Формулой 1 и продолжит карьеру в Формуле E – после трёх лет в роли резервного пилота Aston Martin F1 теперь он будет выступать за Andretti в чемпионате мира по гонкам на электромобилях.

У бразильца, в 2022 году выигравшего титул в Ф2, уже есть опыт сотрудничества с командами Формулы E: он пару раз работал на тестах, пилотируя машину Maserati, а прошлым летом провёл две гонки с Mahindra, заменяя Ника де Вриза, который в дни берлинского этапа выступал за Toyota в WEC. В своей второй гонке в электрической серии Другович заработал очки, заняв 7-е место.

Но теперь он станет гонщиком основного состава Andretti, а эта команда – один из активов американской компании TWG Motorsports, которая также отвечает за проект Cadillac в Формуле 1. Однако Фелипе не уверен, может ли это как-то повлиять на то, чем ему предстоит заниматься в 2026 году.

«Если честно, я не знаю. На этой стадии есть определённость только с контрактами гонщиков основного состава, – цитирует Друговича RacingNews365. – Думаю, я должен подождать до конца года, и тогда станет понятнее, что меня будет устраивать, что нет, и будет ли для меня смысл участвовать в какой-то другой программе, кроме Формулы E.

На самом деле я пока об этом не задумывался. Хотя, конечно, какие-то возможности могут представиться. Но пока я намерен полностью сосредоточиться на Формуле E и хочу показывать хорошие результаты. Когда я говорю о том, что для меня будет иметь смысл, что нет, то имею в виду вот что: будет ли эта дополнительная нагрузка отвлекать меня от Формулы E? Именно в этом плане мне предстоит всё продумать и взвесить.

Многое зависит от того, что именно может быть мне предложено, на каких условиях, и как всё будет складываться. Я не хочу, чтобы что-то негативно сказывалось на моих выступлениях в электрической серии в следующем году. Но если предложенная мне программа меня заинтересует, и всех всё будет устраивать, то не исключено, что я ещё чем-то займусь. Но пока об этом речь не идёт».

Источник