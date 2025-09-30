Чжэн Циньвэнь: “Теперь я знаю, что трехсетовый матч – слишком большая нагрузка для моего локтя”

Китайская теннисистка прокомментировала свое снятие с матча третьего круга против Линды Носковой на домашнем турнире WTA 1000



Девятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь более трех месяцев назад перенесла операцию на правом локте. Китаянка вернулась в тур на домашнем турнире в Пекине, где дошла до третьего круга. Однако в матче против Линды Носковой Чжэн была вынуждена сняться в решающем сете.

Об отказе продолжать игру в третьем сете

“На самом деле я играла с большим количеством повторяющихся движений, поэтому начала чувствовать боль сильнее, что является нормальным. Я ожидала, что такое может произойти. Когда боль усилилась, я решила остановиться, чтобы не повредить локтевую зону еще больше. Я говорю о втором сете, где я продолжала бороться до конца, но в какой-то момент сказала себе: хватит. Я играю с болью, но эта боль должна быть контролируемой. Это была первая операция в моей жизни, поэтому я не хочу быть слишком агрессивной в восстановлении. Я должна думать о карьере, которую надеюсь продолжить надолго”.

О решении сыграть турнир в Пекине

“Это часть игры – у нас насыщенный календарь, мы играем много турниров. Но моя ситуация другая: я была только что после операции. Возможно, действительно поспешила сыграть здесь. Но в то же время, возможно, это было правильным решением, ведь мне нужно было понять, в каком состоянии находится мое тело. Теперь я знаю, что трехсетовый матч – слишком большая нагрузка для моего локтя”.

О полном восстановлении и готовности на 100%

“Сейчас сложно ответить на этот вопрос о том, когда я восстановлюсь на 100%. Мне нужно сделать МРТ, чтобы понять последствия этого турнира. Надеюсь, что отказ играть дальше пошел на пользу. Для меня позитив в том, что я снова играю в теннис – это как сломать внутренний барьер. Но я должна быть осторожной. Во втором сете я уже знала, что не могу больше давить. Да, в первом мне это удавалось, но вывод такой: играть три сета сейчас слишком тяжело для моего локтя. Надеюсь, со временем все станет лучше”.



О своей игре

“Я знаю, что еще должна совершенствоваться, принимать лучшие решения в определенные моменты. В игре я старалась быть более агрессивной, но в голове постоянно звучал вопрос: стоит ли продолжать давить или лучше остановиться? Трудно играть матч, когда ты все время сомневаешься. В прошлом году, на Олимпиаде в Париже, я выходила на корт и отдавала все – даже если бы мне пришлось что-то сломать, я бы сделала это ради победы. Теперь я больше думаю о своем теле. Во мне есть эти сомнения, и из-за них я еще не показываю свою лучшую версию”.

О своей роли в развитии китайского тенниса

“Я очень счастлива быть примером для китайского тенниса. Благодаря этому все больше людей узнает о нашем спорте. У нас уже есть немало игроков в женском и мужском турах, и они становятся лучше предыдущего поколения. Верю, что в следующем десятилетии появятся еще более сильные теннисисты.

Одной из причин, почему я приняла участие в этом турнире, было желание играть для болельщиков, которые меня поддерживают. Я хотела проверить, как далеко могу зайти. Очень жаль, что пришлось сняться, но мое тело не позволило продолжить. Сейчас главное – восстановиться, а дальше посмотрим”.



