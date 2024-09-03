US Open. Наварро с камбэком обыграла Бадосу и впервые вышла в полуфинал “мэйджора”

Эмма Наварро стала первой полуфиналисткой на Открытом чемпионате США

Нью-Йорк, США • 26 августа – 8 сентября • хард • $30,329,000

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Эмма Наварро (США, 13) – Паула Бадоса (Испания, 26) 6:2, 7:5

Во втором сете американская теннисистка уступала со счётом 1:5, после чего выиграла шесть геймов подряд. Наварро взяла реванш у Бадосы за поражение в мае этого года на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме.

Американка проведёт свой дебютный полуфинал на уровне Grand Slam и стала шестой за последние 40 лет теннисисткой, которая сыграет на этой стадии US Open, не выиграв ни одного матча в основе в своих предыдущих участиях на этом турнире. Ранее такое удавалось Штеффи Граф (1985), Винус Уильямс (1997), Янине Викмайер (2009), Бьянке Андрееску (2019) и Эмме Радукану (2021).

Следующая соперница Эммы Наварро определится в матче Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) – Арина Соболенко (-, 2).

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