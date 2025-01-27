Играла матч во время землетрясения, победила Серену в 14 лет, может открыть пекарню: 10 интересных фактов о чемпионке Australian Open Мэдисон Кис

Американская теннисистка Мэдисон Кис в субботу победила первую ракетку мира Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии и впервые стала чемпионкой турнира Grand Slam



Портал “Большой теннис Украины” собрал десять интересных фактов о новой чемпионке “мэйджора”.

1) Мэдисон имеет трех сестер.

Мэдисон Кис родилась в штате Иллинойс в семье адвокатов Рика и Кристин. Отец теннисистки во время учебы играл в баскетбол в третьем дивизионе Всеамериканской лиги на уровне колледжей. У Мэдисон есть старшая сестра Сидни, а также две младшие сестры – Монтана и Хантер. Теннисом в этой семье занимается только Мэди.

2) Мечта о теннисе появилась в 4 года.

Кис стала заниматься теннисом, вдохновившись выступлением Винус Уильямс на Уимблдоне. 4-летнюю девочку увлекла не столько мастерство американки, а белое спортивное платье Винус. Родители согласились купить дочери платье, но и предложили ей попробовать поиграть.

«Мэдисон занималась танцами, но мы хотели поддержать ее и в теннисе, – рассказывает отец спортсменки Рик. – Поэтому купили ей ракетку для игры в ракетбол, и она начала бить по стене».



В 10 лет Кис стала тренироваться во Флориде под руководством Джона Эверта, брата легендарной Крис Эверт.

3) Подростком победила Серену на показательном турнире.

14-летняя Мэдисон обыграла Серену Уильямс на выставочном командном турнире в США World Team Tennis со счетом 5-1. Вспоминая о том матче, Кис говорит: «Очевидно, что Серена не выкладывалась на полную, это точно не был соревновательный матч. Но я думаю, что это были, пожалуй, одни из лучших 5-6 геймов, которые я отыграла. Думаю, я сделала где-то 10 эйсов. Я была настолько взволнована, что даже не могла сосредоточиться, просто пробивала при любой возможности и все. Когда все закончилось, я подумала: «Ого, я только что обыграла Серену Уильямс».

4) Одна из самых молодых дебютанток на уровне WTA.

Мэдисон Кис в возрасте 14 лет перешла на профессиональный уровень и стала одной из самых молодых теннисисток, которой удалось выиграть матч на уровне WTA. Её первый прорыв на турнирах Grand Slam произошел в 2015 году: в том сезоне она стала полуфиналисткой Australian Open и четвертьфиналисткой на Уимблдоне.

5) Проиграла в матче за «бронзу» на Олимпиаде и в финале US Open.

В 2016 году Мэдисон остановилась в шаге от олимпийской награды на Играх в Рио-де-Жанейро. После поражения в полуфинале Анжелик Кербер, американка в трех сетах уступила в матче за третье место Петре Квитовой. Через год Кис проиграла в своем дебютном финале на уровне Grand Slam – на US Open Слоан Стивенс.



6) Любимые хобби: выпечка, дизайн интерьера, домашние растения.

Когда Мэдисон не выступает на соревнованиях, она предпочитает спокойный отдых дома. Американка любит выпекать хлеб и печенье, дома у Мэдисон также есть специальный кофейный бар, ведь ей нравится варить кофейные напитки и делать рисунки молочной пеной.

«Обе мои бабушки всегда были очень хорошими пекарями, и я всегда была на кухне, помогая им. Конечно, я не могу съесть многое из того, что я готовлю, но просто, когда я что-то выпекаю и дарю это кому-то, я чувствую себя очень хорошо, – рассказывала Мэдисон в интервью в 2015 году. – Поэтому, возможно, когда-то у меня будет собственная пекарня. Или я могла бы быть дизайнером интерьера или организатором вечеринок. Я могу быть организатором вечеринок, но при этом еще и печь».

Мэдисон говорит, что декорирование дома позволяет ей расслабиться, а кроме этого она очень любит организовывать вещи. В свободное время Кис создает «доски» с дизайном в Pinterest для своих подруг. В соцсетях Кис также выкладывает ролики, как она делает ремонт и обустраивает свой дом.

7) Вдохновлялась игрой Федерера и Клейстерс.

Теннисные кумиры Мэдисон – швейцарец Роджер Федерер и бельгийка Ким Клейстерс. Любимый удар – подача, а любимое покрытие – хард.

8) Играла юниорский матч во время землетрясения.

Едва ли не самым ярким опытом на теннисном корте Мэдисон Кис называет свой юниорский матч на турнире Coffee Bowl в Коста-Рике. Тогда прямо во время игры произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов.

«Это произошло на стадионе, где на самом верху был ресторан со стеклянными окнами, и они начали трястись, и трибуны начали трястись, а потом наконец-то начал трястись корт. Мы сыграли еще несколько розыгрышей, но произошло несколько новых толчков, и тогда просто объявили перерыв. В конце концов нам сказали покинуть корт. На самом деле я подумала, что это было круто и странно, но меня это не смутило».

9) Пропагандирует «доброту».

В 2020 году Мэдисон Кис основала собственный благотворительный фонд «Доброта побеждает», президентом которого является ее мама. Фонд сосредотачивает свою деятельность на «продвижении доброты среди молодежи, доброты к себе и доброты к другим во времена испытаний», предоставляет доступ к спорту, образованию и другим ресурсам для молодежи.



10) Вышла замуж за 2 месяца до триумфа на Australian Open.

Муж и тренер Мэдисон Кис – теннисист Бьорн Фратанджело. Его личный рекорд в рейтинге АТР – 99 место. На уровне юниоров Бьорн выиграл Ролан Гаррос в 2011 году. И Мэдисон, и Бьорн тренировались на базе в Бока-Ратон, штат Флорида. Пара объявила о своих отношениях в 2017 году. В 2021 году теннисисты сыграли в миксте на US Open.

В сезоне-2023 Фратанджело получил травму и в том же году начал помогать Мэдисон в качестве тренера (сперва речь шла лишь о травяном сезоне). Бьорн сделал любимой предложение в марте 2023 года, а в августе – провел свой последний профессиональный матч как теннисист. В ноябре прошлого года Мэдисон и Бьорн сыграли свадьбу.



«Я чувствую, что это лучший медовый месяц в моей жизни. Это идеально», – сказала Кис после победы на Australian Open в субботу.



btu.org.ua