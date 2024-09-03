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Футбол

Сборная Англии потеряла трех игроков перед началом новой кампании Лиги наций

Плохие новости для команды

Сборная Англии потеряла трех игроков перед началом новой кампании Лиги наций

Getty Images / Global Images Ukraine

    • На этой неделе стартует новая кампания Лиги наций УЕФА. Сборная Англии встретится с Ирландией и Финляндией.

    Лагерь "трех львов" покинули трое игроков – Коул Палмер, Олли Уоткинс и Фил Фоден. Первые двое возвращаются в свои клубы для продолжения реабилитации после незначительных травм. Что касается вингера "Манчестер Сити", то футболист пропустил тренировку из-за болезни.

    Напомним, что 7 сентября сборная Англии сыграет против Ирландии в рамках первого тура Лиги Наций.

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    www.ua-football.com

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