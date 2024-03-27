Две голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Филадельфию»

Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

«Рейнджерс» на своем льду выиграли у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд.

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин сделал две голевые передачи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 36 из 41 броска по своим воротам.

У гостей голевой передачей отметился российский защитник Егор Замула.

«Рейнджерс» лидируют в Восточной конференции, набрав 100 очков. «Филадельфия» идет на 7-й строчке — 82 очка.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/

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