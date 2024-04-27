Гоффенгайм с дублем Крамарича уступил Бохуму Ордецу в 31 туре Бундеслиги

Бохум дома обыграл Гоффенгайм в 31 туре немецкой Бундеслиги.

Игра завершилась со счетом 3:2. Хозяевам победу принес дубль полузащитника Кевина Штегера и мяч Феликса Пасслака. В составе гостей двумя голами отличился нападающий Андрей Крамарич.

Отметим, что украинский защитник Бохума Иван Ордец вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

Чемпионат Германии – Бундеслига 31 тур, 26 апреля

Бохум — Гоффенгайм 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 — 34 Штеггер, 2:0 — 45+2 Пасслак, 3:0 — 64 Штеггер , 3:1 — 73 Крамарич, 3:2 — 84 Крамарич

Победа позволила Бохуму набрать 30 очков и покинуть зону переходных матчей за право остаться в самом высоком немецком дивизионе. Гоффенгайм с 39 баллами идет девятым в турнирной таблице чемпионата Германии.

Накануне Бавария разгромно победила Унион Берлин, тогда как Айнтрахт дожал Аугсбург.

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