Марк Хьюз о контракте Sauber с Нико Хюлкенбергом

Марк Хьюз прокомментировал многолетний контракт Нико Хюлкенберга с Sauber. Точнее с Sauber/Audi. Известный британский журналист на страницах издания The Race сомневается, что Нико будет чем-то лучше Валттери Боттаса…

Переход Нико Хюлкенберга в Sauber в следующем году подтверждён, и это говорит о том, что Гуаньюй Чжоу проводит в швейцарской команде свой последний сезон. Можно предположить, что Валттери Боттас тоже рискует остаться не у дел, но это зависит от того, смогут ли в Хинвиле заполучить под контрактом подпись Карлоса Сайнса.

Если Сайнс тоже даст согласие, то Хюлкенберг фактически займёт место Боттаса. Если нет, немецкий гонщик заменит Чжоу.

Нико Хюлкенберг за годы своей долгой карьеры не раз доказывал, что способен показывать прекрасные результаты, особенно в квалификациях. Но будет ли он лучше Боттаса? У них разные стили пилотирования, однако рискну предположить, что у Валттери более богатый арсенал приёмов.

Карьера Хюлкенберга могла бы сложиться просто блестяще, если бы в Формуле 1 продолжались «шинные войны», и задача гонщика сводилась бы к тому, чтобы атаковать в полную силу на длинных сериях кругов. Возможно, тогда бы Нико стал суперзвездой, выступал бы за лучшие команды и, может быть, даже стал чемпионом мира.

Ему удаётся выжимать максимум из машины, задние колёса которой не лучшим образом держат трассу – кстати, этим же отличался Сайнс, когда выступал за Renault. Однако Нико никогда не удавалось найти оптимальные подходы к резине Pirelli, особенно в гибридную эру, когда машины стали тяжелее, а их силовые установки развивают впечатляющий крутящий момент.

Когда Даниэль Риккардо стал напарником немца в Renault, было совершенно очевидно, кто из них быстрее, кто пилотирует более эффективно. И это не Хюлкенберг. Примерно такая же история была и в Force India, когда напарником Нико был Серхио Перес: они три года провели в этой команде, и только в одном из них Хюлкенберг опередил мексиканца. Причём, в отличие от него, ни разу не поднялся на подиум, а Серхио это удалось четырежды.

Зато Боттас не раз показывал весьма достойные результаты, причём в обстоятельствах, когда одной из главных проблем была именно работа резины. Быстро ездить он тоже умеет, и во времена выступлений за Mercedes бывало, что он вполне убедительно опережал Льюиса Хэмилтона. Впрочем, это бывало не так уж часто.

В удачный день Валттери способен выступить просто блестяще, в обычный день – вполне неплохо и надёжно. Если бы не проблемы на пит-стопах, преследующие Sauber в этом году, уровень конкурентоспособности Боттаса можно было бы сравнить с тем, что он демонстрировал в лучшие годы в Mercedes.

Вероятно, Хюлкенберг способен опередить его на одном быстром круге, однако Боттас, как правило, выступает более надёжно. Не стоит сомневаться, что Нико будет справляться с делом лучше, чем Чжоу, которому явно не хватает стабильности, но сравнение Нико с финном будет не столь однозначным.

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