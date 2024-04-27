Оэйраш (W100). Стародубцева впервые в этом году вышла в полуфинал

Юлия Стародубцева выиграла свой четвертьфинальный матч на турнире ITF в Португалии

Оэйраш, Португалия • 22-28 апреля • грунт • $100,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Юлия Стародубцева (Украина, 1) — Элла Зайдель (Германия, 5) 6:3, 6:1

Украинская теннисистка провела третий четвертьфинал в сезоне и одержала первую победу. Стародубцева ранее не доходила до полуфинала на соревнованиях с призовым фондом $100,000.

Следующей соперницей украинки будет Яна Фетт, посеянная под третьим номером.

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