Уимблдон. Наварро выбила вторую ракетку мира Гауфф и впервые вышла в четвертьфинал “мэйджора”

Эмма Наварро победила в четвёртом круге турнира в Великобритании

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующая чемпионка: Маркета Вондроушова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Эмма Наварро (США, 19) – Коко Гауфф (США, 2) 6:4, 6:3

Американская теннисистка, занимающая 17-е место в мировом рейтинге, одержала вторую победу над соперницей, входящей в топ-5. В марте этого года Наварро удалось обыграть Арину Соболенко на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Эмма впервые вышла в четвертьфинал турнира Grand Slam и дальше встретится с Жасмин Паолини, финалисткой Ролан Гаррос.

Американка выиграла во всех трёх предыдущих противостояниях с представительницей Италии, которые проходили на хардовом покрытии. В этом году Наварро обыграла Паолини на турнирах WTA 1000 в Дохе и Майами.

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