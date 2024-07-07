Connect with us
Футбол

«Виннипег» ведет переговоры с «Динамо» по поводу подписания Рашевского

«Виннипег» ведет переговоры с «Динамо» по поводу подписания Рашевского

Дмитрий Рашевский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Виннипег» интересуется нападающим московского «Динамо» Дмитрием Рашевским, сообщает журналист Майк Макинтайр.

Источник утверждает, что генеральный директор клуба НХЛ Кевин Чевелдэйофф заявил, надеется подписать 23-летнего хоккеиста. Стороны ведут постоянные переговоры.

Рашевский в интервью «СЭ» говорил, что с детства мечтает об НХЛ.

Нападающий играет за московское «Динамо» с 2020 года. В сезоне-2023/24 хоккеист провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 43 (24+19) очка, в плей-офф на его счету 10 игр и 7 (5+2) очков.

Источник

Related Topics
Comments
More in Футбол
aquapolis