«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа высказался о своем будущем сопернике Даниэля Дюбуа и вспомнил об Александре Усике. Напомним, Усик отказался от титула IBF, за который Джошуа сразится 21 сентября с Дюбуа.

«На наших спаррингах Даниэль Дюбуа хорошо себя показывал, он замечательный боксер, очень талантливый, у него большой потенциал. Посмотрите на Александра Усика, в нем, на первый взгляд, нет ничего особенного, но он чертовски хорошо дерется. У Тайсона Фьюри, например, большая харизма, но я не обращаю внимания на это», – сказал Джошуа.

Ранее Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри.

sport.ua