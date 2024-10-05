Пекин. Мухова остановила Чжэн Циньвэнь на стадии полуфинала и будет бороться за крупнейший титул в карьере

Каролина Мухова сыграет в решающем матче на турнире WTA 1000 в Китае

Пекин, Китай • 25 сентября – 6 октября • хард • $8,955,610

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Каролина Мухова (Чехия) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) 6:3, 6:4

Чешская теннисистка взяла реванш у Чжэн Циньвэнь за поражение в июле в финальном матче турнира WTA 250 в Палермо и вышла вперёд в счёте противостояний с китаянкой (2-1).

Мухова записала в свой актив 14-ю победу над соперницей из топ-10 рейтинга и третью в этом году. Напомним, что в четвертьфинале чешка, занимающая 49-е место в рейтинге, обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Каролина стала самой низкорейтинговой участницей финал на турнире в Пекине за всё время его проведения (с 2004 года). Также Мухова – вторая чешка, которая дошла до финала в столице Китая. Ранее это удавалось Петре Квитовой в 2014 году.

Каролина Мухова шестой раз в карьере сыграет в финале соревнований на уровне Тура. Свой единственный трофей она выиграла в 2019 году на турнире WTA 250 в Сеуле.

Соперницей чешки завтра будет шестая ракетка мира Коко Гауфф, которой она проиграла в прошлом сезоне в финале турнира WTA 1000 в Цинциннати и полуфинале Открытого чемпионата США.

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