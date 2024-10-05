В Ferrari не верят в простое объяснение прогресса McLaren

В Ferrari не верят в то, что прогресс McLaren и впечатляющая скорость их машины объясняются только тем, что у этой команды, лидирующей в Кубке конструкторов, очень эффективно работает её новая аэродинамическая труба.

В любом случае McLaren добилась невероятного прогресса, и практически все новинки, которые разрабатываются на базе в Уокинге, работают так, как и рассчитывали их создатели, чем могут похвастаться далеко не все команды, и сейчас MCL38 – самая быстрая машина чемпионата.

В Маранелло уже несколько лет не модернизировали свою аэродинамическую трубу, однако Джок Клиа, главный гоночный инженер Скудерии, не готов согласиться с тем, что в случае с McLaren дело именно в их качественной аэродинамической трубе.

«Если честно, я не знаю, но в целом относительно неплохо представляю, что происходит, поскольку у меня достаточно большой опыт, – ответил Клиа, когда его спросили про аэродинамическую трубу, вступившую строй в Технологическом центре McLaren в прошлом году. – Я говорю о картине в самом общем виде, например, в том числе имея в виду точность расчётов, которые позволяет производить наша аэродинамическая труба, учитывая степень износа её механизмов, и то, может ли это как-то сказываться?

Если честно, понятия не имею и не стану утверждать, что именно с этим фактором связаны такие результаты McLaren. Просто в этом сезоне их команда отлично справляется с делом.

Но мы вообще-то тоже в значительной степени сократили отставание. Впереди ещё будут гонки на трассах, которые подходят машине McLaren, но однозначно, что мы в очередной раз начинаем подбираться к лидерам.

Все команды, занимаясь модернизацией техники, работают с переменной эффективностью. Если мы проанализируем наши результаты за достаточно продолжительный отрезок времени, то во всех наших процессах просматривается определённая цикличность.

Похоже, нам просто не удаётся удержатся на уровне лидеров, и тогда Фредерику Вассёру, руководителю нашей команды, приходится принимать определённые стратегические решения, и в том числе это связано с серьёзными инвестициями».

В любом случае такой фактор, как совершенство и эффективность аэродинамической трубы, а также уровень её корреляции – очень важный фактор, от которого зависит скорость машины на трассе. Именно поэтому в Aston Martin инвестировали огромные средства в строительство новой аэродинамической трубы, которая сейчас уже проходит период наладки, а также в Red Bull Racing готовятся модернизировать своё оборудование, на котором производятся аэродинамические исследования.

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