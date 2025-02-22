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Теннис

Дубай. Таусон потерпела поражение в финале и не смогла выиграть второй титул в сезоне

На турнире WTA 1000 в ОАЭ состоялся решающий матч

Дубай, ОАЭ • 16-22 февраля • хард • $3,654,963
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал
Клара Таусон (Дания) – Мирра Андреева (-, 12) 6:7(1), 1:6

Датская теннисистка потерпела второе поражение в пятом сыгранном финале на уровне Тура. В январе Таусон стала чемпионкой на турнире WTA 250 в Окленде.

Также для Клары Таусон это был первый решающий матч на турнире WTA 1000. Напомним, что во втором круге датчанка была сильнее Элины Свитолиной, а в третьем круге она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко.

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Фото: Getty Images.
btu.org.ua

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