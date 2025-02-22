Тренер Фьюри: «Мне плевать, но я переписывался с Тайсоном, он сказал...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Тренер Тайсона Фьюри Энди Ли высказался о возможном бое «Цыганского короля» против Энтони Джошуа.

«Как бы плохо это ни звучало, но мне плевать, будет ли Тайсон драться с Джошуа или нет. Возможно, здесь все будет зависеть от суммы. Тайсон сейчас счастлив на пенсии, и чтобы его вернуть надо большая мотивация. Понятное дело, что я ставлю на Тайсона в этом бою. Думаю, он бы победил. Мы недавно переписывались, он был счастлив. Он мне так и написал: «Энди, я же не е**нутый», – сказал Ли.

Ранее двукратный чемпион мира Энтони Джошуа рассказал, как бы завершился бой между бывшими абсолютными чемпионами мира в хевивейте Ленноксом Льюисом и Александром Усиком.

sport.ua