В FIA отреагировали на поведение публики на F1 75 Live

В FIA отреагировали на некорректное поведение британской публики во время лондонского шоу F1 75 Live – когда на сцену вышли Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull Racing, и Макс Ферстаппен, её гонщик, их начали освистывать. Примерно так же болельщики на трибунах Сильверстоуна вели себя в прошлом году во время Гран При Великобритании.

После общей презентации команд Формулы 1, прошедшей вечером во вторник, Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, заявил, что если Формула 1 и в дальнейшем будет проводить в Англии какие-то свои специальные мероприятия, то Макс откажется в них участвовать.

«В истории автоспорта было немало прекрасных примеров соперничества, и болельщики любят гонки в том числе и поэтому, – говорится в заявлении FIA. – Но в основе любого спорта всех уровней должна быть культура уважения. Поэтому на презентации Формулы 1 в Лондоне было крайне неприятно слышать враждебную реакцию толпы на появление действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена и руководителя команды Red Bull Racing Кристиана Хорнера.

Макс и Кристиан очень много сделали для нашего любимого чемпионата, и в преддверии нового сезона об этом надо помнить. В рамках стремления FIA оберегать базовые ценности Формулы 1 мы ведём борьбу против проявлений некорректного поведения в спорте.

Вместе со всеми командами, официальными лицами федерации, волонтёрами и болельщиками мы объединяемся против этой, постоянно возрастающей угрозы. Призываем спортивное сообщество задуматься о последствиях своих действий, связанных с поведением как онлайн, так и в режиме оффлайн».

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