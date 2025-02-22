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Футбол

АПЛ. Астон Вилла – Челси 2:1. Мареска меняет тактику, но результат тот же

АПЛ. Астон Вилла – Челси 2:1. Мареска меняет тактику, но результат тот же

    • АПЛ, 26-й тур

    Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

    Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

    "Астон Вилла" — "Челси" 2:1

    Голы: Асенсио (58, 89) — Фернандес (9)

    "Астон Вилла": Мартинес — Кэш (Гарсия, 70), Конса, Мингз (Богард, 60), Маатсен — Макгинн, Тилеманс — Роджерс (Мален, 77), Асенсио, Рамзи (Рашфорд, 46) — Уоткинс (Бэйли, 77)

    "Челси": Йоргенсен — Гюсто, Чалоба (Адарабиойо, 8), Колвилл, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Палмер, Фернандес, Нкунку (Санчо, 77) — Нету

    Предупреждения: Макгинн (69) — Фернандес (56), Нкунку (72), Кайседо (89)

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