АПЛ. Астон Вилла – Челси 2:1. Мареска меняет тактику, но результат тот же

АПЛ, 26-й тур
Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Астон Вилла" — "Челси" 2:1
Голы: Асенсио (58, 89) — Фернандес (9)
"Астон Вилла": Мартинес — Кэш (Гарсия, 70), Конса, Мингз (Богард, 60), Маатсен — Макгинн, Тилеманс — Роджерс (Мален, 77), Асенсио, Рамзи (Рашфорд, 46) — Уоткинс (Бэйли, 77)
"Челси": Йоргенсен — Гюсто, Чалоба (Адарабиойо, 8), Колвилл, Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Палмер, Фернандес, Нкунку (Санчо, 77) — Нету
Предупреждения: Макгинн (69) — Фернандес (56), Нкунку (72), Кайседо (89)