Большое шоу бокса в Эр-Рияде. Все результаты поединков (обновляется)

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Вечером, 22 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит большой вечер бокса, организованный Турки Аль-Шейхом.

Главное событие: бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) между Артуром Бетербиевым (21–0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (23–1, 12 КО).

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Изначально событие должно было пройти на Kingdom Arena (25 тысяч зрителей), но из-за боязни пустых трибун организаторы перенесли шоу на Venue Riyadh Season (6 тысяч).

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Все результаты шоу в Эр-Рияде:

Артур Бетербиев (21–0, 20 KO) – Дмитрий Бивол (23–1, 12 KO)

Джозеф Паркер (35–3, 23 KO) – Мартин Баколе (21–1, 16 KO)

Шакур Стивенсон (22–0, 10 KO) – Джош Пэдли (15–0, 4 KO)

Карлос Адамес (24–1, 18 KO) – Хамза Шираз (21–0, 17 KO)

Вирджил Ортис (22–0, 21 KO) – Исраил Мадримов (10–1–1, 7 KO) – UD 12 (117:111, 115:113, 115:113)

Чжан Чжилей (27–2–1, 22 KO) – Агит Кабайел (25–0, 17 KO) – КО 6/12

Каллум Смит (30–2, 22 KO) – Джошуа Буатси (19–0, 13 KO) – UD 12 (119:110, 115:113, 116:112)

Мохаммед Алакель (3–0, 0 КО) – Энхель Гомес (8–43–3, 4 КО) – PTS 6 (60–54)

Зияд Альмааюф (7-0-1, 1 КО) – Жонатас Родриго Гомес (6-21, 5 КО) – PTS 6 (60–54)

ВИДЕО. Ортис перебоксировал Мадримова и остался временным чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе

ФОТО. Агит Кабайел празднует победу нокаутом над Чжаном Чжилеем

Getty Images/Global Images Ukraine

ВИДЕО. Каллум Смит после победы над Джошуа Буатси

ФОТО. Мохаммед Алакель добыл третью победу на проф-ринге, разбив Энхеля Гомеса

Getty Images/Global Images Ukraine

ФОТО. Зияд Альмааюф одолел Жонатаса Родриго Гомеса

Getty Images/Global Images Ukraine

sport.ua